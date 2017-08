A polícia tenta localizar três detentos do regime fechado que fugiram durante a madrugada desta terça-feira (1), de uma unidade prisional de Indiara, no Sudoeste do Estado.

De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), os presos fizeram um buraco na cela 3 para escapar. Nenhum deles foi recapturado.

Ainda segundo a Seap, já foram adotados procedimentos administrativos para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.