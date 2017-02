Três pessoas são baleadas em supermercado de Goiânia

Três pessoas foram baleadas na tarde deste domingo (5) na loja do supermercado Carrefour da Avenida T-9, no setor Sudoeste, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar, entre as vítimas estão um policial militar, um vigilante e um fiscal do supermercado. Dois bandidos que estariam no estacionamento fugiram. O policial baleado estava inconsciente no momento em que os Bombeiros foram acionados.

Ambulâncias do Samu também estão no local. O helicóptero do Graer pousou em um posto de combustíveis próximo ao supermercado. Ainda não há informações sobre a motivação dos bandidos.