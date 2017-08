Três pessoas são autuadas por latrocínio de taxista

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no latrocínio (quando se mata para roubar) do taxista Corsino Viana de Brito, de 55 anos, executado com dois tiros à queima-roupa por volta das 6 horas de quinta-feira, na Avenida João Leite, no Setor Santa Genoveva, região Norte de Goiânia. Suspeitos de assaltar e matar o taxista, Washington dos Santos Lira e Elias...