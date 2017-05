Três pessoas morrem em acidente na GO-118, em Planaltina de Goiás

Três pessoas morreram após um acidente no quilômetro 9 da GO-118, próximo a Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (08). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro seguia na pista quando tentou fazer um retorno e bateu na lateral de outro veículo que vinha na pista contrária.

Dois passageiros de um dos automóveis morreram no local. Outra vítima foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Ainda segundo a PRE, os sobreviventes foram todos conduzidos para uma unidade de saúde.