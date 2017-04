Três pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em Aparecida de Goiânia

O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma das vítimas de um acidente na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a equipe de resgate, um carro e uma moto colidiram na via no Setor dos Afonsos neste sábado (1).

Duas ambulâncias atenderam as outras duas vítimas, um dos veículos contava com equipamentos de Suporte Avançado.

A vítima mais grave foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) por via aérea, com fratura exposta e escoriações no corpo.