Três perguntas para Felisberto Tavares

1 - Há alguma solução a curto prazo para a volta dos radares em Goiânia? Não. Estamos resolvendo os trâmites da licitação, mas isso está com a Semad (Secretaria Municipal de Administração). Até lá, temos que contar com nossos agentes de trânsito, agora com foco também nos radares e os lugares de sempre, como na Rua 44, proximidades do Shopping Flamboyant, no Centro...