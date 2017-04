Três mulheres ficaram ilhadas em um ponto de ônibus por conta da forte chuva na avenida 90 com a rua 136, no setor Sul, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não conseguiam sair do lugar por conta de uma forte enxurrada que as cercavam.

Uma equipe da corporação foi acionada para se dirigir ao local e efetuar o resgate das vítimas. Ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, ninguém saiu ferido.