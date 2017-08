Três meninas se perdem no Parque Altamiro Pacheco durante excursão escolar

Três estudantes de idades entre 9 e 10 anos se perderam durante uma excursão escolar nesta segunda-feira (14) no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, localizado próximo a Goianápolis.

Segundo informações da TV Anhanguera, as meninas, que estudam na Escola Municipal Rodrigues de Morais, de Senador Canedo, se distraíram depois que uma delas decidiu tirar uma foto. Elas acabaram ficando para trás do restante do grupo de 53 crianças e se perderam no parque.

De acordo com a Polícia Militar, após o fim do passeio, professoras que acompanhavam os estudantes sentiram a falta das meninas e acionaram as autoridades. Após 30 minutos de busca feita pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), elas foram resgatadas pelos policiais sem nenhum tipo de ferimento. As estudantes estavam próximas uma máquina agrícola em uma área aberta, o que facilitou a localização das crianças.