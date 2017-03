Três homens são presos por saque de 33 caixas de cerveja após acidente em Morrinhos

Três homens foram presos por saquearem a carga de uma carreta envolvida em um acidente, que resultou na morte de duas pessoas no início da manhã desta quinta-feira (23), em Morrinhos, região sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos foram abordados em uma caminhonete, onde estavam 33 caixas de cerveja que faziam parte do carregamento saqueado.

A mercadoria foi apreendida e os três homens presos em flagrante, encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil (PC) local.

Acidente

O acidente aconteceu no km 603, no trecho que liga Morrinhos a Goiânia. O ônibus com 32 passageiros saiu de São Paulo com destino a Goiânia quando colidiu na traseira da carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dez viaturas, do Corpo de Bombeiros, da PRF e da Concessionária Triunfo, atuaram no resgate das vítimas.

Os feridos foram levados para Morrinhos e um ferido foi transportado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Os mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do município.