Três homens são executados a tiros durante a noite da virada de Ano Novo em Goiânia

Carro onde estavam as vítimas ainda estava no local do crime nesta manhã de domingo

O primeiro dia do ano começa manchado de sangue na capital. No noite do dia 31, três homens foram mortos a tiros por volta das 23 horas em Goiânia. O primeiro caso foi registrado na Rua 67-A, no Setor Norte Ferroviário, onde uma dupla, em uma motocicleta escura, executou com vários tiros dois homens que estavam em um Gol. Foram mortos Francie de Lima Pereira, de 26 anos, e Wellington Ferreira Silva, de 19.

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estava nas proximidades, e ouviu o barulho dos tiros, fez patrulhamento na região para prender os assassinos, mas eles conseguiram fugir sem que fossem identificados.

Na Rua J, no Parque Tremendão, Deivid Luiz Pereira, de 29 anos, que estava em situação de rua, conforme informações da Polícia Militar, foi morto com três tiros na cabeça e uma facada. A Delegacia de Investigações de Homicídios instaurou inquérito para esclarecer os crimes.