Três ficam gravemente feridos em batida no Jardim Guanabara

Três pessoas ficaram gravemente feridas após uma batida entre dois carros na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, em Goiânia, na manhã deste domingo (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Caio Cesar Rodrigues da Silva, de 25 anos, e não habilitado, conduzia um GM/Classic pela Rua Montes Claros. Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Vera Cruz, Caio teria desrespeitado a sinalização horizontal de pare e entrou no cruzamento colidindo contra o veículo VW/GOLF conduzido por Ítalo Gomes Tanja da Silva, de 24 anos.

Com o impacto, os veículos foram parar no canteiro central e o GM/Classic ainda bateu em uma árvore existente no local. Caio ficou preso às ferragens e foi necessária a ajuda dos bombeiros para retirá-lo. Inconsciente, ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Ítalo e a passageira VW/GOLF também ficaram gravemente feridos. De acordo com os bombeiros, após serem socorridas as vítimas também foram encaminhadas para o Hugo.

Ainda de acordo com a Dict, a Polícia Militar recebeu denúncias que Caio estava realizando manobras perigosas na via e trafegando em alta velocidade, minutos antes do acidente. A DICT investiga o caso.