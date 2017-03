Três corpos são encontrados embaixo de ponte na Avenida Castelo Branco

Atualizada às 8h56.

Três pessoas foram encontradas mortas dentro de um barracão e uma foi transportada em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na noite desta terça-feira (28).

As vítimas, ainda não identificadas, estavam em um abrigo que ficava debaixo da ponte da Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada Anicuns, em Goiânia.

As informações preliminares do Corpo de Bombeiros são de que as vítimas teriam morrido depois de sofrerem disparos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre o que teria acontecido ou a autoria do caso. Parte da via está isolada pela Polícia Militar (PM).