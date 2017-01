Uma carreta está tombada no viaduto da BR-060, no Jardim Guanabara, sentido ao Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está congestionado, na tarde desta terça-feira (17).

De acordo com a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), algumas linhas podem sofrer um atraso de 30 minutos. Ainda não há informações de quando o veículo será removido do local. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.