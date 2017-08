Tráfego na Marginal Botafogo será liberado nesta quarta-feira (2)

O trânsito na Marginal Botafogo, em Goiânia, será liberado pela Prefeitura de Goiânia na próxima quarta-feira (2). A via, sentido Norte-Sul, ficou interditada por 30 dias para obras de reestruturação em dois trechos.

Nesta terça-feira (1º), a pista recebe serviços de acabamento, como implantação de meio-fio, limpeza e colocação de defensas (estruturas) metálicas. A parte de pintura está sendo realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e a SMT executa a sinalização da pista.

Conforme a Prefeitura, a liberação estava prevista para o próximo dia 4 de agosto, mas foi antecipada. O titular da Seinfra, Fernando Cozzetti, diz que os serviços foram executados diuturnamente para que a conclusão da obra ocorresse dentro do prazo.

Cozzetti explica que a interdição e a realização das obras foram necessárias para a segurança dos cidadãos que trafegam pela Marginal Botafogo. “No trecho de maior atenção, localizado acima da ponte da Avenida Universitária, a estrutura de concreto que revestia as paredes do canal e que estava danificada foi retirada e substituída por um muro de gabião e concreto”, informa. A reestruturação da parede do canal foi executada em uma faixa de cerca de 30 metros de extensão.

Já no trecho sob a ponte da Avenida Independência o alvo principal foi a recuperação do fundo do canal. Durante as obras foram realizadas ainda intervenções de drenagem e o pavimento asfáltico foi refeito nesses trechos.