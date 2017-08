Tráfego na GO-070, entre Itaberaí e Cidade de Goiás, será interrompido

Os motoristas que utilizam o trecho entre Itaberaí e a cidade de Goiás, passando pelo trevo de acesso a Mossâmedes, na GO-070, devem redobrar a atenção ao percorrer os 43 quilômetros deste segmento. Além do sistema siga e pare, que é utilizado pela Agetop na rodovia para a execução das obras de duplicação, vários pontos sofrerão interrupção no tráfego para a realização dos serviços de detonação de rochas que estão no traçado da nova pista.

Um desvio que acrescenta em 10 quilômetros o percurso para Aruanã e São Miguel do Araguaia, que passa por Itaberaí, Itapuranga, Caiçara e chega à GO-164, próximo a Faina, deve ser utilizado pelos motoristas, para evitar atrasos em suas viagens. Para quem segue para a cidade de Goiás não existe rota alternativa. O tráfego é pela GO-070, onde as obras de duplicação estão em andamento.

O período de detonação de rochas, no trecho mencionado, ocorrerá em vários dias ao longo dos próximos quatro meses, pois o número de rochas a serem detonadas é grande.

As obras do trecho de Goiânia a cidade de Goiás, previstas para serem concluídas até o final do ano, completarão 150 quilômetros de pista dupla entre as duas cidades.