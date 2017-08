Tornozeleiras: Quando a liberdade é monitorada

O benefício do uso de tornozeleiras como alternativa à prisão em Goiás já atingiu mais de 6,3 mil pessoas desde 2014, quando o serviço foi implantado no Estado. De lá para cá muitas situações inusitadas e críticas ocorreram, como falta de equipamentos por mais de dez meses depois de problemas com pagamentos até o empréstimo de um dispositivo para atender preso de outra ...