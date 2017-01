'Tomara que aprenda', diz Marcello Novaes após carro do filho cair em praia

Em uma mensagem do ator no "Vídeo Show" (Globo) desta sexta (6), ele também aproveitou para dar um pequeno puxão de orelha no garoto, dizendo que é preciso tirar lições do episódio

Marcelo Farias / Salvemos São Conrado e Leandro Fedechen / Facebook Parceiros do Vidigal