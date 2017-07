Todas aéreas que atuam no Aeroporto de Goiânia são multadas por falhas na cobrança de bagagem

Uma campanha de fiscalização e orientação sobre as mudanças previstas em uma resolução aprovada pela Agência Nacional de Aviação Cvil (Anac), que visa, entre outras coisas, reduzir o preço das passagens para facilitar o acesso da população ao transporte aéreo e, com isso, cobrar pelo despacho de bagagens separadamente, foi realizada na manhã desta sexta-feira (28), no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Nela, todas as companhias aéreas operantes na capital foram multadas devido a irregularidades.

Entre as infrações cometidas pelas companhias, segundo relatou o gerente de fiscalização do Procon estadual, Marcos Rosa Araújo, estão a falta de informação clara e objetiva sobre a mudança tanto sobre a redução dos valores das passagens, quanto à cobrança pelo despacho das bagagens, bem como a falta de atendimento prioritário exclusivo a passageiros que requerem tal prioridade.

“É importante que o consumidor reporte tais indícios de irregularidade ao Procon para que continuemos a fiscalização e, assim, as empresas se adequem às normas e cumpram seu papel”, explicou Marcos.

Foram detectadas, durante a blitz, irregularidades relativas ao integral cumprimento da resolução, com a autuação e esclarecimento às companhias. Ao Inmetro coube aferir a calibragem das balanças utilizadas no check-in, não tendo sido constatada qualquer inconsistência em relação à calibragem.

A ação foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), em parceria com o Ministério Público (MP-GO) e as superintendências de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon) municipal e estadual. A iniciativa atende a uma convocação da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCon), para a realização conjunta da blitz em todos os aeroportos do País.

Durante a ação, os integrantes do grupo verificaram se as companhias aéreas estão cumprindo o dever de prestar informação prévia, clara e ostensiva sobre as regras e valores para a cobrança de bagagem, bem como se estão prestando o atendimento preferencial.

Os representantes do MP-GO e Procons verificaram ainda o cumprimento ao atendimento preferencial no balcão de atendimento, check-in e filas de embarque. O Procon Municipal fez ainda uma autuação e apreensão de alimento armazenado sem especificação da data de fabricação e validade.

De acordo com o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, Rômulo Corrêa de Paula, que esteve presente na ação, é um importante momento para verificar o cumprimento da resolução da Anac e, assim, assegurar ao consumidor a defesa de seus direitos.