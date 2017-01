TJ vai dispensar aposentados

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, que tomará posse amanhã à tarde, promete dispensar todos os aposentados que ocupam cargos comissionados no Poder Judiciário estadual. No total, inicialmente, 36 servidores desta natureza serão desligados dos cargos, parte deles de direção, já nos primeiros dias ...