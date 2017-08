TJ-GO acata recurso do Facebook e o desobriga a monitorar imagens de Cristiano Araújo morto

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) desobrigou a rede social Facebook a monitorar de maneira prévia as imagens do cantor Cristiano Araújo morto. A decisão liminar foi tomada pela Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal no último dia 27 de julho, mas só foi publicada na sexta-feira (4).

O pai de Cristiano Araújo, João Reis, propôs a ação na Justiça, em outubro de 2015, pedindo a retirada das imagens de seu filho no caixão e também sendo preparado para o velório, que circularam pela internet logo após a tragédia automobilística que matou o cantor e sua namorada, Allana Moraes, em 24 de junho daquele ano, no KM 614 da BR-153, em Morrinhos, no sul goiano. No incidente - um capotamento após o veículo estar em alta velocidade e o condutor perder o controle - outras duas pessoas ficaram feridas.

A empresa alegou em seu recurso que não tem como bloquear ou excluir o conteúdo que é veículado nela, em função da tecnologia de criptografia utilizada e que o pedido de João Reis configura censura prévia de livre manifestação em redes sociais. De acordo com a Justiça, não há ordenamento jurídico no País que obrigue o Facebook a fazer o monitoramento de forma antecipada.

O advogado de João Reis, Rafael Maciel, disse, em entrevista ao site G1 Goiás, afirmou que recorrerá da decisão liminar, tendo em vista que o pedido na ação não fazia o requerimento de monitoramento prévio e sim o bloqueio do 'hash', algo que, segundo ele, o Facebook já faz no mundo inteiro no combate da pedofilia, por exemplo.