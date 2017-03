“Tive muita sorte de sobreviver”, diz lavrador que não usou acessório

Uma lesão no pé, outra na cabeça, uma no ombro e alguns arranhões. Mesmo assim o lavrador Marcion Rodrigues Magalhães, de 41 anos, se diz contente. “Poderia ser pior. Tive muita sorte de sobreviver.” No dia 5, ele não usava o cinto de segurança e, após um acidente e capotamento, foi projetado do veículo.Ele relata que foi buscar, junto de um amigo que conduzia o car...