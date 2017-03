Tio de crianças abusadas por avós é preso por ameaça em Goiatuba

Após a prisão de um casal de idosos no último dia 13, a Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira (17) o mandado de prisão contra o filho deste casal, tio das crianças que sofriam abuso sexual em Goiatuba, no sul do Estado.

J.M.L., de 46 anos, ameaçou as vítimas na tentativa de silenciá-las, visando prejudicar o andamento da ação penal. Ele foi indiciado pelo crime de coação moral do processo (artigo 344 do Código Penal Brasileiro). Se condenado, ele deverá cumprir pena de até quatro anos de reclusão.

O casal, um aposentado de 72 anos e a mulher de 64 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma neta, quando era criança, e de duas bisnetas, ambas de oito anos, em Goiatuba. Eles ainda ameaçavam e agrediam as vítimas caso elas denunciassem o crime.

Entenda o caso

De acordo com o delegado Patrick Carniel, o caso foi descoberto quando a neta de 23 anos foi até a delegacia contar que ela e a filha foram vítimas de abuso. "A criança relatou a ela o que havia ocorrido, e a mãe nos procurou. Comecei a ouvi-la e ela acabou contando, no decorrer do depoimento, que também foi vítima do avô quando tinha apenas 5 anos. Ela contou que o irmão presenciou o crime e o relatou para a avó. Porém, acabou levando uma surra e avisou que não era para contar o fato a ninguém. Nós o ouvimos agora e ele confirmou o caso", disse o delegado.

Já a bisneta, de 8 anos, falou para a polícia que foi abusada pelo menos cinco vezes, a última em fevereiro. Ela ainda contou que uma vez a idosa a ameaçou se resistisse: "Vou pegar um canivete e te picar todinha". Em outras situações, o homem oferecia dinheiro e chocolate.