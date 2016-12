Tio é preso suspeito de estuprar sobrinho de 9 meses no Tocantins

Um homem de 20 anos é suspeito de ter estuprado o sobrinho, um bebê de apenas 9 meses, na madrugada deste domingo (25), quando a família estava reunida para celebrar o Natal em casa, no Setor Coimbra, em Araguaína, Norte do Tocantins.

Segundo a Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram no local do crime, o suspeito havia sido detido por populares e familiares da vítima. Ele foi levado para a Casa de Prisão Provisória da cidade.

De acordo com o relato da mãe da criança e de testemunhas à polícia, a criança, que estava no berço, foi encontrada com a genitália e a fralda sujas de sangue. O também suspeito estava com as mãos e nariz ensanguentados, mas se lavou antes dos militares chegarem no local.

O suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento e depois para a CPPA. A mãe da criança também prestou depoimento. Posteriormente, ela e o bebê foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. A Polícia Civil (PC) deve assumir o caso.