Tia do jogador Daniel Alves morre afogada em afluente do rio São Francisco

Uma tia, por parte de mãe, do jogador Daniel Alves morreu afogada nessa sexta-feira (18) no rio Salitre, afluente do rio São Francisco, em Juazeiro, norte da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, Marlúcia Capistania, 46 anos, saiu para cuidar de umas mudas de banana na fazenda Mulungu, no povoado de Salitre, onde morava e não retornou mais. Incomodada com a demora, a família decidiu procurar a mulher e foi quando encontraram o corpo no dreno do rio.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Juazeiro. De acordo com o site G1, Marlúcia teve um AVC há dois anos e também estava abalada com a morte de um primo a tiros na noite anterior.

O jogador do PSG não se pronunciou sobre o assunto.