Thiago Topete morre em briga de gangues dentro de penitenciária, em Aparecida

Atualizada às 12h37.

O traficante Thiago César de Souza, de 32 anos, mais conhecido como “Thiago Topete”, foi morto em uma briga entre presos na Penitenciária Odenir Guimarães, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (POG), na manhã desta quinta-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

Além de Thiago Topete, outro preso também foi morto, mas a identidade do mesmo ainda não foi divulgada. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão na penitenciária atendendo outros seis presos que ficaram feridos.

Tiros e bombas são ouvidos de dentro do presídio e o barulho assusta quem está na porta da penitenciária e na região. Além disso, fumaça é vista saindo das alas da POG. Várias viaturas estão no local, inclusive o Grupo de Operações Penitenciárias (Gore). O helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) sobrevoa a penitenciária. Familiares aguardam apreensivos na porta da penitenciária.

Braço direito de Thiago Topete

Há pouco mais de um mês, o assassino João Marcos Caetano de Oliveira, conhecido “Di Menor”, indicado como braço direito do traficante “Thiago Topete”, foi morto em confronto com a polícia em Rubiataba, na Região Central do Estado. Segundo investigações, “Di Menor”, de 18 anos, morava no município para comandar o tráfico a mando de Topete.

Di Menor é considerado um dos maiores assassinos de Goiás. A suspeita é que ele seja autor de, pelo menos, 20 homicídios. Entre eles, o do segurança do cantor Leonardo.

A ficha criminal de João Marcos também incluía latrocínio, receptação de veículos roubados, associação criminosa, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Di Menor seria o terceiro na escala hierárquica da quadrilha chefiada por Thiago César de Sousa, o Thiago Topete, cumpria pena no sistema prisional por tráfico. De dentro da cadeia ele ordenaria as mortes, conforme matéria do POPULAR publicada dia 7 de maio de 2015.

A quadrilha de Thiago Topete disputa território com a quadrilha chefiada por Iterley Martins de Souza, foragido. Preso novamente na segunda-feira, pela Polícia Militar, João Marcos negou ligação com os dois crimes. Foi cumprido mandado de prisão temporária contra ele, autuado por porte ilegal de arma.