Teto de galpão próximo à CPP de Aparecida de Goiânia cai e deixa cinco feridos

O teto metálico de um galpão de reciclagem no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia (Daiag), próximo ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, caiu e sete pessoas ficaram presas debaixo da estrutura. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram transportadas por terceiros, no momento da queda. Outras duas pessoas estavam dentro de um carro e não se feriram. Já as outras três vítimas foram atendidas no local pelos Bombeiros e tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo a corporação, cinco viaturas participaram da ocorrência.