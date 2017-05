Testemunhas relatam que criança morta em Caldas Novas sofria agressões frequentes

O delegado Leylton Arruda afirma que testemunhas relataram terem presenciado diversas agressões sofridas pela criança de um ano e seis meses, morta na quinta-feira (4), em Caldas Novas. “Algumas pessoas já ouvidas disseram que presenciaram agressões físicas e que a mãe também sabia dos abusos”, diz.

O padrasto Fernando Marques Silva, de 25 anos, e a mãe da menina, Denise Moreira, 23 anos, foram presos ontem de noite. O homem é suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável, qualificado pelo resultado da morte, e a mulher, além da mesma acusação, responderá por omissão. Eles foram encaminhados para o presídio do município e, caso sejam condenados, podem pegar de 12 a 30 anos de prisão.

A menina morreu após dar entrada com traumatismo craniano no Pronto Atendimento Infantil (PAI) da cidade. O delegado responsável pelo caso pediu que o corpo fosse examinado por peritos do Instituto Médico Legal (IML) para identificar se a menina teria sido agredida.

De acordo com ele, após os laudos, ficou comprovado que a causa da morte foi uma hemorragia interna causada por violência sexual. “Além de ferimentos nas partes íntimas, que já demonstravam os abusos sexuais sofridas pela criança, ela também apresentava diversos hematomas por todo o corpo”, relata.

Segundo o investigador, o padrasto permaneceu calado durante todo o interrogatório. Já a mulher manteve a versão de que a criança teria caído de cabeça e, por isso, teria morrido. Apesar de não terem confessado, Leylton Arruda destaca que mais provas apontam os dois como os principais suspeitos. “O médico legista comprovou que a criança tinha lesões recentes e, nos últimos dias, apenas os dois ficaram com a criança. Além disso, eles entraram em contradição. Apresentaram duas versões para a morte”.