Testemunhas do caso Robertinho devem ser ouvidas na próxima segunda-feira

Será realizada, na segunda-feira (21), nova audiência de instrução e julgamento no caso do estudante Roberto Campos da Silva, o Robertinho, na 2ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e tribunal do Júri de Goiânia, no Fórum Criminal. O jovem de 16 anos e o pai Roberto Lourenço da Silva foram baleados dentro da própria casa, no Residencial Vale do Araguaia, na capital.

A audiência será conduzida pelo juiz Lourival Machado da Costa, que deverá ouvir as testemunhas arroladas pela defesa dos três policiais militares acusados pelos crimes. Quatro pessoas são esperadas para depor. Caso todas compareçam e os depoimentos aconteçam em tempo hábil, o magistrado também poderá interrogar os réus. Somente depois da conclusão dos depoimentos é que o juiz irá decidir se os acusados serão ou não julgados por um júri popular.

Integrantes do Serviço Reservado da PM, Paulo Antônio de Souza Junior, Rogério Rangel Araújo Silva e Cláudio Henrique da Silva foram denunciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e fraude processual, no caso que culminou com a morte do adolescente. O pai do garoto sobreviveu e já prestou depoimento na Justiça, no dia 4 de agosto passado, quando foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento. Além dele, outras sete pessoas arroladas pelo Ministério Público de Goiás foram ouvidas em juízo.