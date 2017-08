Testemunhas do assassinato de três adolescentes em Águas Lindas de Goiás são ouvidas pela polícia

Testemunhas do assassinato de três adolescentes, na última segunda-feira (31), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), começam a ser ouvidas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2). Duas pessoas presenciaram o crime.

De acordo com o delegado Cleber Junior Martins, os dois depoentes disseram que as três vítimas estavam junto de um homem de 33 anos, na porta de casa, quando dois suspeitos chegaram e começaram a disparar.

Um jovem de 15 anos morreu no local. Dois irmãos, de 12 e 17 anos, morreram depois de chegar ao hospital. O homem mais velho continua internado em estado grave.

Segundo o delegado, a linha de investigação aponta que seja um acerto de contas motivado por drogas. O investigador disse, ainda, que o alvo principal era o adolescente de 15 anos. Nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia e até agora ninguém foi preso.