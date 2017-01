Terminal Rodoviário na GO-080 corre risco de desabamento após acidente envolvendo carreta

Foi transferido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para Goiânia o motorista do Volkswagen Gol atingido por uma carreta na GO-080, em São Francisco de Goiás, logo após Nerópolis, na manhã desta quarta-feira (18).

Em entrevista à CBN Goiânia, o Tenente do Corpo de Bombeiros, Rubens Gomes de Oliveira, contou que o motorista do Gol e o caminhoneiro ficaram presos as ferragens. O carreteiro e outras duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital de Jaraguá para avaliação e posterior transferência para outras unidades.

Já em relação à estrutura da rodoviária, o militar informou que a mesma está danificada e corre o risco de cair. “A estrutura pode cair sim, praticamente metade da rodoviária está apoiada na carreta”.

Segundo Tenente Rubens, o caminhoneiro trafegava pela GO-080, tentou desviar do Gol, mas acabou o atingindo lateralmente e em seguida foi parar na Rodoviária. “Abalou mais da metade da estrutura da rodoviária, arrancou uma coluna de concreto, a lanchonete foi totalmente destruída”, relatou o militar.

Ainda de acordo com o bombeiro, o número de vítimas não foi maior porque um ônibus que atende a região tinha acabado de passar. “Felizmente tivemos quatro vítimas. É um horário que as pessoas ficam aguardando ônibus, mas o mesmo tinha passado alguns minutos antes. Estavam somente pessoas que trafegam por ali, como funcionários e algumas pessoas que estavam comprando”.

O tenente não descarta a possibilidade de outras vítimas. “Agora vamos começar a remoção dos escombros porque há possibilidade de mais vítimas, não podemos descartar. A rodoviária ficou bastante destruída, muito concreto no chão, parte da carreta, ferragens. Tudo será feito com cuidado a carreta está apoiando a estrutura do prédio”, afirmou Rubens.