Termina protesto de motoristas do Eixo Anhanguera no Terminal Padre Pelágio, em Goiânia

O protesto dos motoristas do Eixo Anhanguera, no Terminal Padre Pelágio, em Goiânia, chegou ao fim e as linhas vão sendo liberadas aos poucos na tarde desta sexta-feira (23).

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Metrobus, a manifestação seguiu de forma pacífica. Os motoristas protestavam contra o atraso no pagamento do ticket alimentação, além de reivindicar mais segurança durante o trabalho.

Ainda segundo a companhia, as linhas de ônibus devem voltar totalmente ao normal em cerca de uma hora.