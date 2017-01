Termina nesta sexta renovação da Bolsa Universitária

A renovação de benefícios do Programa Bolsa Universitária (PBU), da Organização da Voluntárias de Goiás (OVG), será encerrada nesta sexta-feira (20). O procedimento é voltado a estudantes que já são beneficiários e feito somente via online. A não renovação implica no cancelamento da bolsa.

Para renovar o benefício é necessário acessar o site da OVG, clicar no Portal Bolsa Universitária, no link: Aluno/Central do Aluno. Apenas os bolsistas que cumpriram a contrapartida exigida pelo programa poderão renovar o benefício. Quinze mil bolsistas deve realizar o procedimento.

“Nossa expectativa é que a imensa maioria dos bolsistas consiga renovar os benefícios”, acredita a diretora do Programa Bolsa Universitária (PBU), Kelen Belucci. Ela lembra que o aluno deve cumprir a contrapartida para garantir direito a renovação da bolsa.

Uma delas é a prestação de serviços em instituições governamentais ou não governamentais, respeitando carga compatível com os afazeres e trabalho do estudante beneficiário.

O aluno também poderá optar pelo chamado combo. Com essa escolha ele se compromete a doar sangue ou indicar alguém para fazer a doação; cursar uma disciplina a distância ou presencial entre 86 cursos listados pela OVG e estagiar em área afim ao curso universitário do bolsista.

“Com isso percebemos que a auto-estima dos beneficiários tem aumentado porque eles se sentem inseridos no meio profissional, além do conhecimento extracurricular que adquirem”, avalia Kellen.

Contemplados

Desde sua criação, em 1999, o PBU já contemplou 170 mil universitários de todo o Estado, incluindo os estudantes selecionados no último processo seletivo (2016/02). O programa é voltado a estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas, em todo o Estado e parceiras da OVG. O critério socioeconômico é sempre o principal parâmetro de avaliação para a seleção dos alunos. A renda familiar máxima para concorrer à Bolsa Parcial é de seis salários mínimos e, para a Bolsa Integral, de três salários mínimos.

De acordo com a média de notas, o bolsista determina o valor mensal a que terá direito. A começar por R$ 300 quando a média for até 6,9; de R$ 400 até 8,4 e acima dessa média o valor passa para R$ 500. Segundo a diretora do PBU esse critério é um estímulo para que os alunos se empenhem ainda mais e acabem por realizar um curso melhor.

As informações são do Goiás Agora