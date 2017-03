Termina nesta sexta (10) inscrições para 1455 imóveis com prestações de R$ 80 a R$270 em Goiânia

As inscrições de famílias candidatas a participarem do sorteio das 1455 casas ofertadas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), se encerram nesta sexta-feira (10/03). Já foram realizadas 77,2 mil inscrições. O processo deve ser realizado, preferencialmente, no site da Agehab no endereço www.agehab.go.gov.br. Na falta de acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser realizada ainda em qualquer agência Vapt Vupt de Goiânia.

Confira os endereços das agências da capital (aqui).

Do total de inscrições já registradas até o momento, cerca de 10 mil estão com status “incompleto”, podendo indicar que o processo não foi concluído. A Agehab informa que ao final do cadastro, o sistema gera automaticamente um número de protocolo e somente após isso a inscrição estará finalizada.

Em caso de dúvidas o candidato pode consultar seu CPF no site e verificar se o número de protocolo foi gerado. A Agehab também disponibiliza uma linha para auxiliar os participantes: (62) 3096-5050.

Resultado

A lista de famílias selecionadas para participar do sorteio será divulgada no site da Agehab a partir do dia 15 de março. Já o sorteio das vagas será realizado em 24 de março e a lista final com os vencedores será divulgada no mesmo dia na internet.

Sobre as vagas

Ao todo serão selecionados candidatos para 1.131 unidades habitacionais do Residencial Nelson Mandela e 324 para os Jardins do Cerrado 10. Além das despesas de condomínio, as famílias selecionadas deverão arcar com a prestação do imóvel, que deve variar de R$ 80 a R$ 270, de acordo com seu perfil sócio-econômico. Os empreendimentos foram construídos com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, por meio da Agehab, e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal.

Terão mais chances no processo seletivo as famílias que vivem em Goiânia há mais de 5 anos, moradores de áreas de risco, insalubres ou desabrigadas, mulheres chefes de família, famílias com filho(s) em idade inferior a 18 anos, famílias com ônus excessivo de aluguel e famílias com pessoa(s) com deficiência. Todas as informações deverão ser confirmadas por meio de documentos.

Veja a matéria completa com detalhes sobre as habitações, lista de documentos, passo a passo para inscrição e demais informações (aqui).