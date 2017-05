Terça-feira deve ser de trovoada e chuva em Goiás

O clima em Goiás deve continuar nublado nesta terça-feira (16), com exceção do extremo da região Norte que terá sol durante todo o dia, com temperatura mínima de 22ºC e máxima de 34ºC.

Já na região Sul, previsão é de temperatura mínima de 21ºC e máxima de 31ºC, com predomínio de sol pela manhã. À tarde, chuva com trovoada. O mesmo será para a região Central, com mínima de 17ºC e máxima de 30ºC.

Sol deve predominar pela manhã na região Leste, com possibilidade chuva com trovoada à tarde. Mínima de 18ºC e máxima de 27ºC. No Sudeste, temperatura mínima de 19ºC e máxima pode chegar a 30ºC, também com predomínio de sol pela manhã e chuva com trovoada no período vespertino.

Goiânia segue o mesmo caminho, com sol pela manhã e à tarde com possibilidade de chuva com trovoada. Previsão de temperatura mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Umidade relativa do ar máxima atingindo 92%.