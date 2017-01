Uma Zona de Convergência de Umidade favorece a formação de nebulosidade em todas as regiões de Goiás nesta terça-feira (17). As temperaturas máximas permanecem mais baixas. As chuvas serão de fraca a moderada intensidade.

Em Goiânia, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura máxima será de 28ºC e a mínima de 21ºC. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás.

As informações são do Goiás Agora