Tentativa de assalto termina com bandido morto

Um homem morreu durante uma tentativa de assalto a um salão de beleza na noite de sábado (19) na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens participaram da tentativa de roubo.



Dois criminosos entraram no salão e anunciaram o assalto. A outra dupla ficou do lado de fora, dando cobertura. Um policial de folga reagiu à tentativa de roubo.



Segundo a PM, houve confronto e um dos assaltantes foi baleado e morreu no local. Conforme a corporação, ele levava um revólver calibre 38. Os outros suspeitos conseguiram fugir durante a troca de tiros. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) da capital.