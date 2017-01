Tensão aumenta nos presídios

A tensão no sistema prisional goiano com a paralisação dos vigilantes penitenciários temporários (vpts) provocou ontem o início de uma rebelião no Centro de Inserção Social (CIS) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, no final da manhã de ontem, quando faltou alimentação para alguns presos. Ontem era o dia em que os parentes dos detentos entregariam alimentos...