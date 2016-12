Temporal deixa 17.500 imóveis sem luz em Goiânia, diz Celg

Depois da forte chuva na tarde de segunda-feira (26), com ventania e granizo, cerca de 17.500 imóveis em diferentes bairros de Goiânia ficaram sem energia, entre eles, os setores Cidade Jardim, Setor Garavelo B, Jardim Presidente, Setor Centro Oeste e Parque Industrial João Braz.

Segundo a Celg Distribuição informou, por meio de nota, o contato da arborização e outros objetos com a rede elétrica danificou equipamentos do sistema, provocando o rompimento de mais de 100 cabos de energia elétrica em vários pontos da cidade. Cerca de 14 postes estão sendo substituídos em função da ocorrência de acidentes com veículos.

A Celg D disponibilizou 44 equipes para o atendimento das ocorrências, com prioridade para hospitais, cabos partidos e outras situações onde prevaleçam o interesse maior da coletividade.

Um poste que caiu durante o temporal, continua escorado sobre a faixada de uma farmácia no cruzamento da Avenida Aderup com a Rua Padre Manuel da Costa, no Setor Cidade Jardim. Galhos de árvores também continuam espalhados nas ruas. Parte da Avenida Aderup continua sem energia, o que também afeta a região.