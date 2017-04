Temporal alaga ruas e causa um nó no trânsito na tarde desta quinta em Goiânia

O temporal que atingiu Goiânia na tarde desta quinta-feira (27) causou grandes entraves no trânsito da capital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve queda de árvores, pessoas ilhadas, ruas alagadas e trechos com grandes congestionamentos.

Chove forte no momento em vários pontos de Goiânia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previu a forte chuva de hoje. Logo no começo da tarde o céu fechou na capital e ficou encoberto de nuvens escuras, provocando pancadas de chuva e trovoadas isoladas com ventos de fracos com algumas rajadas pela capital.

Entre as ocorrências de destaque, três mulheres ficaram ilhadas em um ponto de ônibus na avenida 90 com a rua 136, no Setor Sul. As vítimas não conseguiam sair do lugar por conta de uma forte enxurrada que as cercavam. Uma equipe da corporação teve que ir até o local para resgatá-las. As senhoras não sofreram nenhum ferimento.

Já na Praça A com a avenida Anhanguera, no setor Campinas, uma árvore caiu em cima de um carro. Havia ocupantes dentro do veículo, mas ninguém se feriu. Por causa da queda, partes dos galhos e do tronco estão no meio da pista e por isso a pista está parcialmente interditado no local. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) já foi acionada no local para remover a árvore.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), perto do estádio Serrado Dourada, o trânsito está engarrafado na BR-153 porque um carro estragou e ficou preso em uma poça d'água. A PRF auxiliar o condutor na retirada do veículo veículo. A orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas até o carro ser removido do local.

Na região do Parque Areião, nos Setores Pedro Ludovico, Marista e Bela Vista, várias ruas e passeios ficaram alagados devido ao volume de precipitação e ineficiência do sistema de escoamento de água. Vários internautas mandaram vídeos para o POPULAR mostrando a situação durante a tarde de hoje:

O trânsito ficou complicado em vários pontos de Goiânia na tarde desta quinta-feira (27) devido ao temporal que caiu na capital. No vídeo enviado por um leitor do POPULAR é possível ver o trânsito lendo e o alagamento na avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, na região do Parque Areião.

Água da chuva toma conta da calçada e da rua na esquina da T-63 com a Couto Magalhães, na região do Bela Vista.

O trânsito segue intenso e lento na Alameda Botafogo, no setor Central, devido a uma forte enxurrada no local. Há relatos de que a água estaria até mesmo tirando parte do asfalto. A orientação é para que os motoristas procurem rotas alternativas para evitar transtornos.

Conforme o site ClimaTempo, a expectativa é registrar 14 milímetros de chuva por metro quadrado na capital. A temperatura deve permanecer amena no resto do dia, alcançando, no máximo, 23°C.

Para esta sexta-feira (28) a previsão também é de pancada de chuva no período da tarde e à noite. A temperatura deve oscilar entre 29°C e 19°C, com umidade relativa do ar na casa dos 70%.