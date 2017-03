Temporal alaga ruas, derruba árvores e inunda carro em viaduto do Flamboyant nesta sexta em Goiânia

A forte chuva que caiu na tarde desta sexta-feira (31), causou estragos e inúmeros registros de ocorrência em Goiânia e região metropolitana.

Um carro ficou parcialmente submerso ao tentar cruzar um viaduto na Rua 69, setor Jardim Goiás, próximo ao shopping Flamboyant. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma idosa está presa dentro do veículo. A equipe de resgate está no local trabalhando no resgate a vítima.

A ventania derrubou uma árvore de grande porte no anel interno da Praça Cívica, no setor Central da capital. O tronco e os galhos caíram em uma caminhonete e obstruíram parte da via.

A equipe da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg ) foi acionada e trabalham na retirada dos entulhos do local para liberação da rua.

Na BR-153, um carro capotou próximo a uma fábrica alimentícia, sentido Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há feridos e o trânsito flui normalmente.

O mau tempo também derrubou uma árvore na Alameda Ricardo Paranhos, setor Marista de Goiânia.

Fotos e vídeos foram encaminhadas por leitores do jornal O POPULAR na tarde de hoje.