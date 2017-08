Temperaturas caem, mas calor e baixa umidade seguem

A umidade relativa do ar vai continuar em baixa variando entre 20% e 30%. As temperaturas no Estado e em Goiânia devem ficar entre 17°C e 31°C.

Não há previsão de chuva na capital e no Estado, informou a chefe do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves.

Na região Sul a previsão é que a temperatura apresente elevações no período da tarde. Os moradores das cidades de Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Mineiros e Morrinhos devem redobrar os cuidados e prestar atenção quanto à hidratação do corpo.