Temperatura volta a subir em Goiânia e termômetros podem chegar a 31º C no final da semana

As baixas temperaturas registradas em Goiânia estão com os dias contados. Segundo o site ClimaTempo, o mercúrio nos termômetros vão subir e podem marcar até 31º C no final desta semana.

Com o aumento da temperatura, de acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, a umidade do ar tende a diminuir passando a variar entre 80% e 20%. Não há a previsão de chuva.

Em Goiânia, onde a temperatura máxima não passou dos 25°C neste domingo (30), a expectativa é que chegue a 31°C na próxima sexta-feira (4). As mínimas ficam em 12º C nesta terça, 13º C na quarta e na quinta, e chegando aos 15º C na sexta-feira. Por isso, deixe as cobertas e os agasalhos fora do armário. Brasília, que teve máxima de apenas 22°C no domingo, deve ir a 29°C na sexta. Nesta segunda, a mínima registrada na capital foi de 10º C.

Mas o calor mais intenso promete ser observado no Tocantins. A capital Palmas já registrou 34°C de máxima nesta segunda-feira (31), deve ir a 38°C na sexta-feira. E em algumas cidades do interior pode chegar até a 39°C, como em Rio Sono.



Porém, isso tudo é normal para agosto. Todas essas regiões costumam registrar as maiores temperaturas do ano entre a segunda metade do inverno e o começo da primavera, de agosto a dezembro. E isso se deve à combinação de aumento da radiação nesta época do ano, com a ausência de chuvas, que só costumam retornar com regularidade no fim do segundo semestre.