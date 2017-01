Temer discutirá situação de presídios

Com o agravamento da crise prisional, o presidente Michel Temer convocou para hoje uma reunião do núcleo de segurança institucional do governo federal para discutir a situação dos presídios no País.O encontro deve ter as participações dos ministros Alexandre de Moraes (Justiça), Raul Jungmann (Defesa) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Torqu...