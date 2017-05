Temer corta verba da PF e levanta suspeita de interferência na Lava Jato

A Polícia Federal, sob o governo do presidente Michel Temer (PMDB), fez um corte expressivo na equipe responsável pela Operação Lava Jato, em Curitiba. Sob suspeitas de interferência política, o número de delegados designados para a força-tarefa, em Curitiba, caiu de 9 para 4 e também contingenciou 44% do orçamento de custeio previsto para 2017.

Deflagrada em março de 2014, a operação, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, é a maior e mais longeva de combate à corrupção da PF. Procuradores da Lava Jato estão em estado de alerta com a notícia de cortes e muitos acreditam que as medidas caracterizam interferência direta do governo Temer para tentar frear as investigações.

Segundo o blog do jornalista Fausto Macedo, no Estadão, atualmente, apenas quatro delegados estão cuidando de cerca de 180 inquéritos em andamento. O efetivou chegou a contar com quase 60 policiais – entre delegados, agentes e peritos - no início do ano, mas hoje não passa de 40 e sem atuação exclusiva. A situação preocupa os membros da força-tarefa. “Será o fim da Lava Jato”, questionou um deles, que não quis ser identificado.

Corte nos investimentos

A redução do efetivo reflete diretamente nas apurações, pois há menos estrutura para as mega operações. Diárias de equipes deslocadas, passagens aéreas, combustível para as viaturas, manutenção das aeronaves, entre outras despesas estão entre os gastos afetados.

“O investimento já é quase zero. O custeio é para movimentar a máquina. Vai paralisar as atividades. Em um orçamento que já é pequeno, cortar 44%, vai parar”, afirma o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), o delegado Carlos Eduardo Sobral.

“O contingenciamento é sempre uma espada no nosso pescoço, que o governo pode usar a qualquer tempo, e com isso, paralisar as nossas atividades, em razão da nossa falta de autonomia orçamentária financeira.”

Com a diminuição da equipe da PF vai cair a deflagração de operações ostensivas. Em três anos de Lava Jato, com 40 fases de buscas e prisões desencadeadas, as últimas operações foram realizadas por iniciativa do Ministério Público Federal – antes, elas eram intercaladas.