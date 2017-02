“Tem sido os piores dias da minha vida”, diz mãe de menina desaparecida há quatro dias em Goiânia

O desaparecimento de Ana Clara Pires Camargo entra no quarto dia e a família continua as buscas pela menina que sumiu quando voltada da casa de uma amiga da mãe em direção a sua residência no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia.

Em entrevista a TV Anhanguera, a mãe da criança, Glauciane Pires Silva, contou que os últimos dias não têm sido nada fáceis. Ana Clara tinha ido pagar uma marmita que a mãe tinha comprado para duas almoçarem e buscar uma tinta para cabelo. “Tem sido os piores dias da minha vida. Fiquei em casa com a minha bebê que estava dormindo e ela foi até a vizinha e não voltou”, contou.

Antes de ir à casa da amiga, Ana Clara foi até um supermercado e comprou um refrigerante. Na volta, um Chevrolet Celta prata emparelhou e o condutor conversou com a menina até ela chegar a sua casa.

No entanto, o delegado titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Valdemir Pereira da Silva, responsável pelas investigações diz que não acredita que o carro prata que testemunhas viram perto da casa da menina tenha relação com o desaparecimento.

Após almoçar, Ana Clara tomou banho e pediu para ir brincar na casa de uma amiguinha, mas antes Glauciane pediu para a menina ir à vizinha. Assim que percebeu a demora da criança em voltar, a mãe começou a procurar por ela.

Primeiro foi na casa da vizinha que disse que a menina esteve lá, mas já tinha ido embora. Em seguida, Glauciane foi até a casa da amiguinha que não estava no local. A mãe entrou em contato com o pai da criança, acionou a polícia e começaram as buscas na região e em lotes baldios.

Um dos delegados responsáveis pelo caso, Valdemir, explicou que não descarta nenhuma possibilidade na investigação, mas que é um caso complicado. “Não é comum uma criança desaparecer. É uma investigação difícil, a região é difícil, sem câmeras e ermo. É um trabalho minucioso. Tudo pode ter acontecido”, relatou.

Ainda de acordo com o delegado, familiares estão sendo ouvidos, veículos e uma casa serão periciados. Valdemir pede ainda que quem tiver informações sobre o paradeiro ou o que pode ter acontecido com Ana Clara ligue para o 197.