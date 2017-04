Teleférico do Mutirama parado sobre a Marginal Botafogo chama atenção de motoristas

Quem passou pela Marginal Botafogo na manhã desta segunda-feira (24), estranhou o teleférico do Parque Mutirama parado sobre a via.

Em contato com a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), foi explicado que, durante os dias 22 e 23 de abril, aconteceu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross, no Parque Botafogo (Complexo do Mutirama), na Vila Nova, em Goiânia. Com receio de alguém mexer nas cabines, a direção retirou o teleférico do espaço.

A competição contou com a presença de mais de 150 atletas de todo Brasil, entre eles do representante do Brasil nas Olimpíadas.

Ainda de acordo com a Agetul, não há nenhum problema com o teleférico e ele funciona normalmente.