TCM vai investigar contratos de iluminação pública da Prefeitura de Goiânia

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (29) requerimento que solicita ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) a realização de auditoria do contrato da empresa de iluminação pública, Citéluz Serviços de Iluminação S/A.

O vereador autor do requerimento Elias Vaz (PSB), alega é necessário analisar possíveis irregularidades na prestação de serviço da empresa contratada pela Prefeitura de Goiânia.

Segundo o parlamentar, a principal irregularidade do contrato está no pagamento fixo de R$ 850 mil ao mês por mão-de-obra e despesas administrativas, como vale-transporte de funcionários, sem contar o custo das peças. O valor estaria sendo pago independente do volume de serviço.

O requerimento apresentado na Câmara Municipal afirma que a terceirização representa um gasto extra para os cofres públicos do município, que dispõe de departamento e servidores aptos a executar o mesmo serviço.

A Prefeitura de Goiânia informou no Portal da Transparência que o gasto médio com a folha de servidores do Departamento de Iluminação Pública é de R$ 675 mil por mês, quantia menor da que está sendo paga à empresa contratada.

Cancelamento

O contrato com a empresa Citéluz Serviços de Iluminação deveria ter sido cancelado desde o ano passado. No último dia 24 de novembro de 2016, foi publicado no Diário Oficial decreto legislativo aprovado pela Câmara que determinava a interrupção das atividades da empresa em Goiânia porque o contrato estaria lesando os cofres públicos.

A prefeitura chegou a entrar com recurso, mas a justiça negou no início do mês de março o pedido de liminar para suspender o decreto legislativo.