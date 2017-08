TCE-GO inaugura Centro de Educação Infantil

O Centro de Educação Infantil (CEI) Suely Paschoal, construção feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) na nova sede do órgão, foi inaugurada nesta segunda-feira (7), quase um ano após a abertura do prédio. A obra total da sede do tribunal custou mais de R$ 100 milhões, como divulgado no ano passado pelo POPULAR, considerando os gastos com equipamento...