TCE atesta falência do sistema prisional em Goiás

Os anos passam e a estrutura do sistema prisional em Goiás continua a mesma. Vistorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) em 2015 e em fevereiro deste ano mostram que não houve avanços, no período, e que o quadro de “precariedade sistêmica”, conforme descrito no relatório produzido pela Gerência de Fiscalização, persiste. E isto acontece m...