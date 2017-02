Tapa na cara foi motivo para menor atirar contra jovem em escola na Cidade de Goiás

O suspeito dos disparos que atingiu um jovem, de 20 anos, e uma criança no Colégio Estadual Cora Coralina, na Cidade de Goiás foi apreendido durante a madrugada desta terça-feira (21).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Diogo Barreira, uma desavença dias atrás entre o suspeito, de 17 anos, e a vítima seria o motivo do crime. “Alguns dias antes a vítima desferiu dois tapas no rosto dele. Em depoimento, ele disse que ficou transtornado e ontem foi se vingar. Pegou uma arma e disparou cinco tiros contra o maior, dois tiros acertaram nas costas e um tiro ele errou e atingiu uma criança. Ele queria mesmo matar”, explicou Diogo.

O jovem de 20 anos está estável e segue internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. A criança não corre risco, mas o delegado ainda não pode ouvir os envolvidos e obter mais detalhes sobre o crime.

De acordo com Diogo, após o crime ele fugiu para uma mata e conseguiu uma carona com os familiares. A arma utilizada no crime foi localizada nas partes íntimas de uma tia do adolescente. “A família disse que não sabia o que estava levando, mas não acreditamos muito nessa versão. A tia vai responder por favorecimento real e o adolescente por tentativa de homicídio”, afirmou o delegado.